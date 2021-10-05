Кафанов: Лунёв в «Зените» каждый год вешать себе золотую медаль, но ушёл из зоны комфорта

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как отнёсся к переходу голкипера Андрея Лунёва из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер».

По его словам, он обрадовался этому и поздравил Андрея, а данный трансфер важен для всей вратарской школы России, так как с 2003-го года никто из отечественных голкиперов не переходил в сильный европейский клуб.

«Он мог остаться в «Зените», каждый год вешать себе золотую медаль и получать бонусы. Но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат, где место в составе тебе никто не гарантирует. И это вызывает большое уважение», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что для регулярного выступления за сборную он должен играть в стартовом составе «Байера».

«Хотя и понимаем, насколько сильный у него конкурент в лице Градецки», — добавил тренер.

Лунёв перешёл в «Байер» минувшим летом, но пока не провёл ни одного официального матча за немецкую команду.

Ранее Кафанов отметил прогресс вратаря Александра Максименко в «Спартаке».