Кафанов отметил прогресс Максименко в «Спартаке»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о развитии голкипера столичного «Спартака» Александра Максименко.

«Вообще, в «Спартаке» голкипером быть очень трудно. Вот почему рад за Александра. Это давление не каждый вратарь может выдержать, но Максименко с ним справляется. Да, ошибки бывают, но их с каждым сезоном становится всё меньше», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что требования тренеров вратарей — разные.

«Джанлука Риомми настаивал на том, чтобы в ближнем бою, при выходе один на один, голкипер предугадывал ситуацию, бросался заранее. Александр так и делал — и не всегда выручал. При Тедеско и Максе Урванчки стало видно, что в таких же ситуациях Максименко действует по-другому», — сказал тренер.

При этом Кафанов отметил прогресс голкипера в «Спартаке».

«Есть блок на месте, а есть длинный с вылетом вперёд. Несколько раз видел в исполнении Максименко как раз длинный, и это помогало выручать. Да, молодому легче перестроиться, но в это же надо ещё и поверить! Значит, поверил. Александр растёт, и это радует. Ведь это «Спартак», где очень трудно быть первым и играть стабильно. Убеждён, что у него за последние годы очень большой прогресс», — сказал он.

В нынешнем сезоне Максименко провёл десять матчей, четыре из которых сыграл на ноль.

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