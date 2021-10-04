Ахметов отреагировал на вызов в сборную России

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал вызов в национальную команду России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Неожиданно было. Вчера вечером Онопко написал. Сидели вместе с Карпиным, узнали, набрал ли я форму. Сказали, что принимают решение в течение получаса. Потом перезвонили и объявили, что завтра надо прибыть в Новогорск», — приводит слова Ахметова пресс-служба национальной команды.

Полузащитник отметил, что, когда увидел сообщение от тренера, сразу понял, что это не просто так.

«Конечно, был рад, соскучился. Выступать за национальную команду — всегда честь. Только положительные эмоции», — сказал он

Напомним, что Ахметов был вызван в национальную команду вместо полузащитника «Монако» Александра Головина, получившего травму.

Ранее сообщалось, что Ахметов вызван в сборную России вместо Головина.