Колосков: «Наполи» валял дурака в матче со «Спартаком»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру московского «Спартака» в еврокубках сезона-2021/22.

«Наполи» и в первой игре, и во второй валял дурака. Вот и получили», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Колосков дал понять, что его пока не впечатляет «Спартак», несмотря на большое количество квалифицированных футболистов. Хотя многие из них отлично играют за сборную России.

«Спартак» обыграл «Наполи» в гостях (3:2) и дома (2:1) в групповой стадии Лиги Европы.

Красно-белые (7 очков) занимают второе место в группе С. Итальянский клуб (7) идёт на третьей позиции. Лидирует «Лестер» (8). Последнее место занимает «Легия» (6), с которой «Спартак» сыграет 9 декабря.

Ранее российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об игре красно-белых в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.