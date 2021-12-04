Колосков: «Наполи» валял дурака в матче со «Спартаком»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру московского «Спартака» в еврокубках сезона-2021/22.
Колосков: «Наполи» валял дурака в матче со «Спартаком»
  • © Пресс-служба РПЛ

«Наполи» и в первой игре, и во второй валял дурака. Вот и получили», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Колосков дал понять, что его пока не впечатляет «Спартак», несмотря на большое количество квалифицированных футболистов. Хотя многие из них отлично играют за сборную России.

«Спартак» обыграл «Наполи» в гостях (3:2) и дома (2:1) в групповой стадии Лиги Европы.

Красно-белые (7 очков) занимают второе место в группе С. Итальянский клуб (7) идёт на третьей позиции. Лидирует «Лестер» (8). Последнее место занимает «Легия» (6), с которой «Спартак» сыграет 9 декабря. 

Ранее российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об игре красно-белых в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.

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