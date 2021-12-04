Мацуев — о футболистах «Спартака»: должны играть с полной отдачей и при трёх зрителях

Российский пианист и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев высказался об игре красно-белых в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.

«Каждый матч — проверка. У игрока должны быть честь и достоинство перед болельщиками, которые придут на стадион. Даже если на мой концерт придут три человека, я буду играть с полной отдачей! Ты должен отдавать энергетику людям, которые приходят к тебе. Поэтому, если кто-то думает из игроков «Спартака», что уже все понятно, то грош цена им», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

Мацуев добавил, что даже если «Спартак» будет играть в третьей лиге, то он всегда будет ждать каждого матча московской команды с большим нетерпением. Пианист подчеркнул, что не верит тем болельщикам, которые говорят, что их не интересуют результаты команды.

«Преданный фанат будет до последнего со своей командой», — сказал он.

Мацуев также назвал матч 17-го тура РПЛ с «Ахматом» генеральной репетицией перед игрой в Лиге Европы с «Легией».

Встреча с «Ахматом» пройдёт 4 декабря на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

Игра с «Легией» состоится 9 декабря.

«Спартак» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (24) идёт на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал тренера «Кайрата» по физподготовке.