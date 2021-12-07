Жоржиньо и Канте не сыграют с «Зенитом» в Лиге чемпионов

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Лондонский «Челси» сыграет с петербургским «Зенитом» в шестом туре Лиги чемпионов УЕФА без ряда футболистов основного состава.
Жоржиньо и Канте не сыграют с «Зенитом» в Лиге чемпионов
  • AP

Главный тренер команды Томас Тухель сообщил, что игру пропустят Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Жоржиньо, Н'Голо Канте и Матео Ковачич. Футболисты не до конца восстановились от различного рода травм. Ковачич также получил положительный результат теста на коронавирус.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

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