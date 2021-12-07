Фигурист Ходыкин: нельзя недооценивать Польшу в стыковых матчах

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Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в парном катании с Дарьей Павлюченко, поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.
Фигурист Ходыкин: нельзя недооценивать Польшу в стыковых матчах
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«Нельзя недооценивать Польшу в стыковых матчах, как и любого соперника. Стандартная фраза спортсмена, конечно. Левандовски у сборной Польши сильный, хотя одного игрока всегда можно закрыть», — цитирует Ходыкина «Газета.Ru».

Напомним, что сборная России проиграла в заключительном туре квалификации ЧМ-2022 Хорватии со счётом 0:1 и не смогла выйти напрямую в финальную часть турнира. В стыковых матчах подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Польши.

Ранее Ходыкин объяснил, почему Медведевой сложно выступать в паре с Милохиным.

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