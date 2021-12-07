Ходыкин объяснил, почему Медведевой сложно выступать в паре с Милохиным

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в парном катании с Дарьей Павлюченко, оценил работу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в проекте «Ледниковый период».

«Жене сложнее всего, потому что им надо показать парное катание, а она одиночница и с ней выступает мальчик, который особо не умеет кататься. Это артист, который раньше не стоял на коньках. И они делают парные поддержки — это двойная работа. Дорогого стоит», — цитирует Ходыкина «Газета.Ru».

Напомним, что Медведева и Милохин выступают в паре в проекте «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка Алина Загитова является ведущей шоу.

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