КДК назвал дату решения по инциденту на матче ЦСКА — «Зенит
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает пресс-служба РФС по итогам заседания комитета по безопасности и работе с болельщиками.
Подчёркивается, что массовое использование фанатами пиротехники получило крайне негативную оценку представителей комитета. Также были отмечены недоработки ЦСКА в части обеспечения безопасности соревнования.
Напомним, что матч в Москве завершился массовыми задержаниями болельщиков за зажигание фаеров.
Ранее в РФС заявили, что камеры на матче ЦСКА — «Зенит» были отключены не хакерами.