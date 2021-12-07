КДК назвал дату решения по инциденту на матче ЦСКА — «Зенит

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) 9 декабря вынесет решение по санкциям ЦСКА относительно инцидента во время матча 16-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба РФС по итогам заседания комитета по безопасности и работе с болельщиками.

Подчёркивается, что массовое использование фанатами пиротехники получило крайне негативную оценку представителей комитета. Также были отмечены недоработки ЦСКА в части обеспечения безопасности соревнования.

Напомним, что матч в Москве завершился массовыми задержаниями болельщиков за зажигание фаеров.

Ранее в РФС заявили, что камеры на матче ЦСКА — «Зенит» были отключены не хакерами.