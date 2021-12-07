В РФС заявили, что камеры на матче ЦСКА — «Зенит» были отключены не хакерами
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины инцидента, который произошёл с системой видеонаблюдения», — цитирует Каменского РИА Новости.
Он также сообщил, что в связи с этим инцидентом в полицию подано заявление. Каменской развеял слухи о том, что отключение могло произойти из-за хакерской атаки.
Напомним, что матч в Москве завершился массовыми задержаниями болельщиков за зажигание фаеров.
Ранее председатель совета директоров «Уфы» опроверг информацию о конфликте со «Спартаком».