В РФС заявили, что камеры на матче ЦСКА — «Зенит» были отключены не хакерами

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской назвал причину отключения камер на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины инцидента, который произошёл с системой видеонаблюдения», — цитирует Каменского РИА Новости.

Он также сообщил, что в связи с этим инцидентом в полицию подано заявление. Каменской развеял слухи о том, что отключение могло произойти из-за хакерской атаки.

Напомним, что матч в Москве завершился массовыми задержаниями болельщиков за зажигание фаеров.

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