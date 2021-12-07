Председатель совета директоров «Уфы» опроверг информацию о конфликте со «Спартаком»

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал возможный конфликт со «Спартаком».

«Мне хочется поднять этот разговор! Почему Соболев просит разного отношения судей к себе и другим клубам? Это же ненормально, когда Сашу чуть задели по лицу, а он падает со страшными страданиями», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что уважает клуб и болеет за него в еврокубках. Мурзагулов считает, что ко всем командам нужно относиться одинаково.

Ранее председатель совета директоров «Уфы» прокомментировал удаление Соболева.