Председатель совета директоров «Уфы» опроверг информацию о конфликте со «Спартаком»

Короткая ссылка
Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал возможный конфликт со «Спартаком».
Председатель совета директоров «Уфы» опроверг информацию о конфликте со «Спартаком»
  • © fcufa.pro

«Мне хочется поднять этот разговор! Почему Соболев просит разного отношения судей к себе и другим клубам? Это же ненормально, когда Сашу чуть задели по лицу, а он падает со страшными страданиями», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что уважает клуб и болеет за него в еврокубках. Мурзагулов считает, что ко всем командам нужно относиться одинаково.

Ранее председатель совета директоров «Уфы» прокомментировал удаление Соболева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить