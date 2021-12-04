Председатель совета директоров «Уфы» об удалении Соболева: отдыхай, оскароносец

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов отреагировал на извинения нападающего московского «Спартака» Александра Соболева перед болельщиками красно-белых за удаление в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» .

«Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец», — написал Мурзагулов в Facebook.

На 33-й минуте матча Соболев получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова. Главный арбитр поединка Виталий Мешков вынес своё решение после просмотра видеоповтора.

Напомним, Мурзагулов раскритиковал Соболева после матча «Уфы» и «Спартака» в прошлом туре. По мнению главы уфимского клуба, форвард симулировал в эпизоде, в котором заработал пенальти в конце игры. Позже Соболев сам реализовал 11-метровый, благодаря чему «Спартак» ушёл от поражения (1:1).

Ранее полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев высказался об обращении «Спартака» в ЭСК РФС по поводу удаления Соболева.