Председатель совета директоров «Уфы» об удалении Соболева: отдыхай, оскароносец
«Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец», — написал Мурзагулов в Facebook.
На 33-й минуте матча Соболев получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова. Главный арбитр поединка Виталий Мешков вынес своё решение после просмотра видеоповтора.
Напомним, Мурзагулов раскритиковал Соболева после матча «Уфы» и «Спартака» в прошлом туре. По мнению главы уфимского клуба, форвард симулировал в эпизоде, в котором заработал пенальти в конце игры. Позже Соболев сам реализовал 11-метровый, благодаря чему «Спартак» ушёл от поражения (1:1).
Ранее полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев высказался об обращении «Спартака» в ЭСК РФС по поводу удаления Соболева.