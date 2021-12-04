Бакаев высказался об обращении «Спартака» в ЭСК РФС по поводу удаления Соболева

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев отреагировал на решение клуба обратиться в ЭСК РФС по поводу удаления нападающего команды Александра Соболева в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом».
Бакаев высказался об обращении «Спартака» в ЭСК РФС по поводу удаления Соболева
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Спартак» будет обращаться в ЭСК по судейству? Видимо, что-то заметили. Игра была хорошая, продолжаем работать. Следующий матч с «Легией» очень важный, он может спасти этот год», — цитирует Бакаева Sport24.

На 33-й минуте матча Соболев получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова. Главный арбитр поединка Виталий Мешков вынес своё решение после просмотра видеоповтора.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче РПЛ.

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