Промес: счастлив, что принёс «Спартаку» три очка в матче с «Ахматом»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (2:1).

«Это была очень тяжёлая игра. Очень счастлив, что принёс команде три очка. Это было непросто, ведь большую часть матчей мы играли вдесятером. Тем не менее мы соблюдали установку и выиграли. После удаления в первую очередь мы призвали друг друга не паниковать, так как счёт был равным, а нам надо просто дождаться своего момента. Собственно, мы его и использовали. Поздравляю всех с победой», — сказал Промес в эфире на YouTube-канале красно-белых.

Он также поблагодарил болельщиков, отметив, что понимает, насколько нынешний период является тяжёлым для них и для клуба в целом. По его словам, вся команда много работает для победы.

«Действительно, я люблю забивать и всегда хочу это делать. Хорошо, что я забил, но, надеюсь, в дальнейшем я буду делать это на автомате. Конечно, поблагодарил Зобнина за передачу. Отличный пас. Мы с ним хорошо понимаем друг друга. Рома знает, куда я буду бежать, поэтому спасибо ему», — добавил Промес.

Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев выразил надежду, что его красную карточку в матче с «Ахматом» отменят.