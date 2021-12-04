Соболев: я надеюсь, что мою красную карточку отменят

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал своё удаление в матче с «Ахматом» (2:1) в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всё очень просто — я посмотрел момент: да, я попал ему в ногу. Но куда мне нужно было её деть, когда я отдаю пас? Помню, как все кричали, что Ахметова удалили ни за что. Там был другой момент: я контролировал мяч, он меня ударил. Здесь же я контролировал мяч, отдавал передачу — мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, что красную карточку отменят, и я сыграю с «Сочи». Эмоциональная реакция? Кинул перчатки — жарко было», — цитирует Соболева «Чемпионат».

На 33-й минуте матча Соболев получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова. Главный арбитр поединка Виталий Мешков вынес своё решение после просмотра видеоповтора.

Ранее сообщалось, что Витория остался недоволен судейством матча «Спартак» — «Ахмат».