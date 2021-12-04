Витория остался недоволен судейством матча «Спартак» — «Ахмат»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался относительно работы арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (2:1).

«Очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Это нужно подробно проанализировать. В первом тайме за это судья дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону — её понять тоже трудно. Мне в целом не понравилась работа судьи, на первых минутах был фол против Джикии, и когда нужно было дать карточку — он её не дал», — сказал Витория на пресс-конференции.

На 33-й минуте матча с поля был удалён нападающий «Спартака» Александр Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.

Главный арбитр поединка Виталий Мешков вынес своё решение после просмотра видеоповтора.

Ранее Витория поздравил своих игроков с победой над «Ахматом».