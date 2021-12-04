Витория: хочу поздравить моих игроков с победой над «Ахматом»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Витория: хочу поздравить моих игроков с победой над «Ахматом»
  • Reuters

«Это очень ценная и тяжёлая победа. В таких условиях, при удалении, нам было очень трудно. Уверен, что если бы мы играли полным составом, то победили бы более уверенно. У нас были проблемы, однако мы смогли их решить. Команда играла очень хорошо, показала хорошие тактические решения, особенно после удаления. Было непросто играть, но мы сумели ответить на этот вызов и пришли к победе», — сказал Витория на пресс-конференции.

Также главный тренер «Спартака» посетовал на большое количество травмированных в команде.

«Хотелось бы иметь больше вариантов, решений. В предыдущем матче не было Мозеса и Игнатова. У Понсе существенная травма, он восстанавливается уже три месяца. Мы играем теми футболистами, которые доступны. Тем не менее все эти ситуации добавляют азарта. Это подстёгивает команду. Хотелось бы поздравить моих футболистов. Отчасти этот азарт и подстегнул игру. Если бы было больше времени на тренировки и меньше травмированных, то выиграть сегодня было бы гораздо проще», — добавил Витория.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен обратиться в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ахматом».

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