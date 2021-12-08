Дубли Мбаппе и Месси, три удаления в Порту и достижения «Ливерпуля» и «Аякса»: как стартовал 6-й тур Лиги чемпионов

«Реал» взял верх над «Интером» и сохранил первое место в своём квартете. «Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и пробился в Лигу Европы. ПСЖ разгромил «Брюгге», а Килиан Мбаппе и Лионель Месси оформили по дублю. «Атлетико» выиграл в гостях у «Порту», причём обе команды завершали встречу в неполных составах. «Ливерпуль» и «Аякс» одержали победы над «Миланом» и «Спортингом», которые стали шестыми для обеих команд. Как стартовал заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Победа без Бензема

Главный матч дня проходил на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» разыгрывал с «Интером» первое место в группе D. Мадридцам было достаточно ничьей, чтобы сохранить за собой лидерство, но они порадовали болельщиков победой со счётом 2:0.

В этой игре Карло Анчелотти не мог рассчитывать на помощь своего главного форварда Карима Бензема, который в последнем матче чемпионата Испании получил травму. Но и без него в «Реале» было кому забивать в ворота Самира Хандановича. На 17-й минуте Тони Кроос мощным ударом с левой ноги открыл счёт. «Интер» тоже играл неплохо в первом тайме, но ни один из своих шансов итальянцы не реализовали.

Попытки отыграться прекратились, когда с поля был удалён Николо Барелла. В середине второго тайма его толкнул в рекламный щит Милитао, после чего итальянец ударил обидчика кулаком по ноге. Хотя некрасиво поступили оба футболиста, судья удалил только игрока «Интера». После этого «Реал» смог направить в чужие ворота ещё один мяч, который забил Марко Асенсио.

Сенсация в Лейпциге

Для «Манчестер Сити» последний тур группового этапа не имел никакого значения, так как подопечные Хосепа Гвардиолы не только вышли в плей-офф, но и гарантировали себе первое место. А вот их соперникам из «Лейпцига» нужно было набрать больше очков, чем «Брюгге» в параллельном матче с ПСЖ, чтобы пробиться в Лигу Европы. Немецкий клуб сделал всё возможное и дома нанёс поражение англичанам.

Гвардиола ожидаемо не стал везти в Германию всех своих лидеров, что сказалось уже в середине первого тайма. Конрад Лаймер прекрасным пасом через половину поля вывел вперёд Доминика Собослаи, которому оставалось только обыграть вратаря Закари Стеффена. Американец совершал немало сейвов до перерыва, но в этом моменте выручить не смог.

В «Лейпциге» не сбавили обороты, несмотря на то что по ходу матча их стала устраивать даже ничья. Андре Силва удвоил счёт и забил уже пятый мяч своей команды во встречах с англичанами в этом сезоне. Но и «Манчестер» не остался без гола престижа. Спустя всего пять минут Рияд Марез сократил отставание, забив головой с подачи Александра Зинченко. Подумать о том, чтобы зацепиться за ничью, гостям помешала красная карточка Кайла Уокера. Защитник грубо сбил Силву, в результате чего пропустит из-за дисквалификации первый матч в плей-офф.

Разгром в Париже

В отличие от «Манчестера», ПСЖ отнёсся к игре шестого тура со всей серьёзностью, хотя парижанам результат встречи с «Брюгге» тоже не был важен. Они играли дома и не могли разочаровать родную публику, так что на поле «Парк де Пренс» вышел сильнейший состав Маурисио Почеттино.

В результате уже к седьмой минуте гости проигрывали со счётом 0:2. Килиан Мбаппе оформил дубль, забив после подбора и передачи Анхеля Ди Марии. Француз оформил уже 30 голов в Лиге чемпионов и в 22 года стал самым молодым футболистом, который добился этого. Мбаппе побил рекорд своего же одноклубника Лионеля Месси.

Аргентинец в этот вечер не отставал от молодого форварда. Ещё в первом тайме Мбаппе рывком по флангу помог Месси сделать счёт 3:0, а после перерыва, когда «Брюгге» немного сократил разницу, семикратный обладатель «Золотого мяча» реализовал пенальти. Этот гол стал для нападающего 758-м в карьере. В списке лучших бомбардиров в истории футбола он обогнал Пеле, из действующих игроков уступая только Криштиану Роналду. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету аргентинца уже пять забитых мячей.

Побоище в Порту

Самая запутанная ситуация перед заключительным туром была в группе B, где на вторую путёвку в плей-офф претендовали все три команды. В итоге вслед за «Ливерпулем» дальше прошёл «Атлетико», занимавший по итогам пяти игр последнее место с четырьмя очками.

Испанцам для выхода в 1/8 финала нужно было непременно обыгрывать на выезде «Порту», который располагался на второй строчке в квартете. Уже на 13-й минуте задача для гостей усложнилась, когда Луис Суарес попросил замену из-за травмы. У португальцев хватало моментов до и после перерыва, чтобы открыть счёт, однако это сделали всё-таки подопечные Диего Симеоне. Ошибка Мехди Тареми при розыгрыше углового привела к голу Антуана Гризманна.

В середине второго тайма на поле резко накалилась обстановка. Янник Карраско помешал Отавио ввести мяч в игру и получил от Клемана Тюрпена красную карточку, после чего судье пришлось ещё пару минут успокаивать игроков и скамейку запасных с помощью предупреждений. Когда матч возобновился, арбитр снова уравнял составы, отправив в раздевалку Венделла за очередную потасовку. Прошло всего пять минут, и уже «Порту» оказался в меньшинстве: третью красную карточку получил Агустин Маркесин.

Практически до конца встречи голов в ней было меньше, чем удалений, но эту неприятную статистику исправили футболисты «Атлетико». Анхель Корреа реализовал контратаку на 90-й минуте, а Родриго Де Пауль в компенсированное время добил мяч после удара Гризманна. Маленькой компенсацией «Порту» за досадное поражение стал пенальти в ворота Яна Облака, который Сержиу Оливейра успел реализовать до финального свистка.

История в Милане и Амстердаме

Две команды смогли повторить редкое для Лиги чемпионов достижение — одержать все шесть побед на групповом этапе. К «Милану», ПСЖ, «Спартаку», «Барселоне», «Реалу» и «Баварии» присоединились также «Ливерпуль» и «Аякс».

Мерсисайдцы в заключительном туре гостили у «Милана» и привезли в Италию неоптимальный состав. Однако подопечным Юргена Клоппа хватило мастерства, чтобы даже в таком состоянии одержать волевую победу над сверхмотивированным соперником. На гол Фикайо Томори ответили Мохаммед Салах и Дивок Ориги, в результате чего «Милан» выбыл из еврокубков, а «Порту» пробился в Лигу Европы.

«Аякс» стал вторым после «Спартака» клубом, который выиграл все матчи группового этапа, не являясь при этом представителем большой пятёрки европейского футбола. В шестом туре амстердамцы принимали «Спортинг», который уже обеспечил себе место в плей-офф. В товарищеской по своей сути встрече нидерландцы забили четыре мяча, а сами пропустили вдвое меньше. Последний гол хозяев поля в исполнении Стивена Бергёйса стал для них 20-м в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.