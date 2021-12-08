«Аякса» обыграл «Спортинг» в матче ЛЧ

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«Аякс» переиграл «Спортинг» заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Аякса» обыграл «Спортинг» в матче ЛЧ
  • Reuters
  • © Piroschka Van De Wouw

Игра, которая прошла на поле стадиона «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, завершилась со счётом 4:2.

Мячи забили Себастьен Аллер (8-я минуты), Нуну Сантуш (22-я), Антони (42-я), Давид Нерес (58-я), Стивен Бергёйс (62-я), Бруну Табата (78-я).

«Аякс» (18 очков) досрочно с первого места пробился в плей-офф ЛЧ. Нидерландский клуб одержал победы во всех шести матчах группы. «Спортинг» (9) занял второе место. «Боруссия» (9) продолжит выступление в Лиге Европы. «Бешикташ» (0) занял четвёртое место.

Форвард «Аякса» Алле забил во всех матчах группового турнира и повторил рекорд Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.

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