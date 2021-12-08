«Реал» обыграл «Интер» и вышел с первого места в плей-офф ЛЧ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом в пользу 2:0.
Мячи забили Тони Кроос (29-я минута), Марко Асенсио (79-я)
Полузащитник «Интера» Николо Барелла (64-я) получил красную карточку.
«Реал» (15 очков) с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Интер» (10) занял в группе В второе место. «Шериф» (6) — третье, «Шахтёр» (4) — четвёртое.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.