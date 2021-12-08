«Атлетико» переиграл «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ

Мадридский «Атлетико» на выезде нанёс поражение португальскому «Порту» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы В, которая прошла на поле стадиона «Драгау», завершилась со счётом 3:1 в пользу испанской команды.

В составе «Атлетико» мячи забили Антуан Гризманн (56-я минута), Анхель Корреа (90-я) и Родриго Де Пауль (92-я). У «Порту» отличился с пенальти Сержиу Оливейра (96-я).

Красные карточки получили игроки «Порту» Венделл (70-я) и Агустин Маркесин (75-я), а также полузащитник испанской команды Янник Карраско (67-я).

«Ливерпуль» (18 очков) досрочно с первого места группы В вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» (7) пробился в 1/8 финала со второго места. «Порту» (5) вышел в Лигу Европы. «Милан» (4) завершил выступление в еровкубках.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.