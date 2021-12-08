«Боруссия» разгромила «Бешикташ» и вышла в Лигу Европы

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Дортмундская «Боруссия» на своём поле с крупным счётом нанесла поражение стамбульскому «Бешикташу» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Боруссия» разгромила «Бешикташ» и вышла в Лигу Европы
  • Reuters
  • © Wolfgang Rattay

Игра группы C, которая прошла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 5:0.

Мячи забили Дониэлл Мален (29-я минута), Марко Ройс (45-я, 53-я) и Эрлинг Холанд (68-я, 81-я).

Защитник турецкой команды Велинтон (43-я) был удалён в концовке первого тайма.

«Аякс» (18 очков) досрочно с первого места группы С пробился в плей-офф ЛЧ. «Спортинг» (9) занял второе место. «Боруссия» (9) продолжит выступление в Лиге Европы. «Бешикташ» (0) занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.

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