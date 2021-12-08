«Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан-Сиро», завершилась со счётом в пользу 2:1.
Мячи забили Фикайо Томори (29-я минута), Мохамед Салах (36-я), Дивок Ориги (55-я).
«Ливерпуль» (18 очков) досрочно с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (4) занял в группе В место четвёртое место. «Атлетико» (7) — второе. «Порту» (5) вышел в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.