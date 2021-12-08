«Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков 

«Ливерпуль» переиграл «Милан» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан-Сиро», завершилась со счётом в пользу 2:1.

Мячи забили Фикайо Томори (29-я минута), Мохамед Салах (36-я), Дивок Ориги (55-я).

«Ливерпуль» (18 очков) досрочно с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (4) занял в группе В место четвёртое место. «Атлетико» (7) — второе. «Порту» (5) вышел в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.