«Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков 

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«Ливерпуль» переиграл «Милан» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков 
  • Reuters
  • © Arnd Wiegmann

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан-Сиро», завершилась со счётом в пользу 2:1.

Мячи забили Фикайо Томори (29-я минута), Мохамед Салах (36-я), Дивок Ориги (55-я).

«Ливерпуль» (18 очков) досрочно с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (4) занял в группе В место четвёртое место. «Атлетико» (7) — второе. «Порту» (5) вышел в Лигу Европы. 

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.

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