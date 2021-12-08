Гол Оздоева спас «Зенит» от поражения в матче ЛЧ с «Челси»

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«Зенит» сыграл вничью в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
Гол Оздоева спас «Зенит» от поражения в матче ЛЧ с «Челси»
  • Reuters

Игра шестого тура группы Н, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:3.

В составе «Челси» дубль оформил Тимо Вернер (2-я и 85-я). Также отличился Ромелу Лукаку (62-я).

У «Зенита» голами отметились Клаудиньо (38-я), Сердар Азмун (42-я) и Магомед Оздоев (90-я).

«Зенит» занял третье место в группе и вышел в Лигу Европы. «Челси» со второго места пробился в плей-офф ЛЧ. «Ювентус» занял первое место.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков.

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