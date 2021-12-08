Гол Оздоева спас «Зенит» от поражения в матче ЛЧ с «Челси»
- Reuters
Игра шестого тура группы Н, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:3.
В составе «Челси» дубль оформил Тимо Вернер (2-я и 85-я). Также отличился Ромелу Лукаку (62-я).
У «Зенита» голами отметились Клаудиньо (38-я), Сердар Азмун (42-я) и Магомед Оздоев (90-я).
«Зенит» занял третье место в группе и вышел в Лигу Европы. «Челси» со второго места пробился в плей-офф ЛЧ. «Ювентус» занял первое место.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков.