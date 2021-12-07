Канчельскис посоветовал «Зениту» не бояться «Челси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между петербургским «Зенитом» и лондонским «Челси».

«Хотелось бы при своих болельщиках увидеть интересную игру, а также положительный результат. Однако, конечно, нужно не бояться, быть внимательными и осторожными», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Зенит» попытается играть контратаками и исправить ошибки, допущенные в гостевом матче.

«Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА (четыре очка). Первые два места в группе H занимают «Челси» и «Ювентус», набрав по 12 очков.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее Орлов заявил, что «Зенит» справился с задачей выйти в евровесну.