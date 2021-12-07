Канчельскис посоветовал «Зениту» не бояться «Челси»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между петербургским «Зенитом» и лондонским «Челси».
Канчельскис посоветовал «Зениту» не бояться «Челси»
  • AP

«Хотелось бы при своих болельщиках увидеть интересную игру, а также положительный результат. Однако, конечно, нужно не бояться, быть внимательными и осторожными», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Зенит» попытается играть контратаками и исправить ошибки, допущенные в гостевом матче.

«Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА (четыре очка). Первые два места в группе H занимают «Челси» и «Ювентус», набрав по 12 очков.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее Орлов заявил, что «Зенит» справился с задачей выйти в евровесну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить