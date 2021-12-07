Орлов: «Зенит» справился с задачей выйти в евровесну

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Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Орлов: «Зенит» справился с задачей выйти в евровесну
  • AP

«Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну — команда справилась. Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита». Они и должны были быть впереди в группе», — цитирует Орлова «Чемпионат».

«Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА (четыре очка). Первые два места в группе H занимают «Челси» и «Ювентус», набрав по 12 очков.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее стало известно, что Левников назначен главным арбитром на матч ЛЕ «Ференцварош» — «Байер».

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