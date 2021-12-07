Радимов о матче «Зенит» — «Челси»: результат довлеть уже не будет
- AP
«Жду хороший футбол. Турнирная таблица не должна играть никакой роли — есть престиж. Ради таких игр футболисты живут во многих странах. Надо выйти и показать хорошую игру. Результат довлеть уже не будет», — цитирует Радимова «Чемпионат».
Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.
Ранее сообщалось, что Жоржиньо и Канте не сыграют с «Зенитом» в Лиге чемпионов.