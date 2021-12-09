В матче с «Легией» «Спартак» впервые в сезоне сыграет в чёрной форме
- @fcsm_eng
Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Комплект экипировки выполнен полностью в чёрном цвете с красной полосой на футболке в районе груди.
Сегодня играем в чёрном! 🖤#ЛегияСпартак 🔜 pic.twitter.com/FLRAPjU5zI— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало игры — в 20:45 мск.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС оставить в силе красную карточку Соболева.