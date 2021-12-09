В матче с «Легией» «Спартак» впервые в сезоне сыграет в чёрной форме

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Московский «Спартак» проведёт матч шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с польской «Легией» в третьем комплекте формы.
В матче с «Легией» «Спартак» впервые в сезоне сыграет в чёрной форме
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Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Комплект экипировки выполнен полностью в чёрном цвете с красной полосой на футболке в районе груди.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало игры — в 20:45 мск.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС оставить в силе красную карточку Соболева.

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