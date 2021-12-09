В «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС оставить в силе красную карточку Соболева
- РИА Новости
«Решение КДК по Соболеву нас расстроило, но не удивило», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
На 33-й минуте встречи Соболев получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике грозненцев Игоре Коновалове.
Таким образом, Соболев из-за дисквалификации не сможет принять участие в выездном матче 18-го тура чемпионата России против «Сочи», который пройдет 13 декабря.
Ранее сообщалось, что КДК РФС не стал отменять красную карточку Соболева в матче с «Ахматом».