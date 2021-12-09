В «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС оставить в силе красную карточку Соболева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам рассмотрения удаления нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (2:1).

«Решение КДК по Соболеву нас расстроило, но не удивило», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

На 33-й минуте встречи Соболев получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике грозненцев Игоре Коновалове.

Таким образом, Соболев из-за дисквалификации не сможет принять участие в выездном матче 18-го тура чемпионата России против «Сочи», который пройдет 13 декабря.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не стал отменять красную карточку Соболева в матче с «Ахматом».