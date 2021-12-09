«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
- @fcsm_official
Благодаря победе над «Легией» в заключительном туре со счётом 1:0 подопечные Руя Витории набрали 10 очков и заняли первое место в группе C.
Красно-белые обошли занявший вторую строчку «Наполи» (10) по личным встречам. Напомним, что «Спартак» дважды переиграл неаполитанцев.
Таким образом, москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, в то время как «Наполи» начнёт плей-офф со стадии 1/16 финала.
Третье место в группе занял «Лестер» (8), который пробился в Лигу Европы, а последней в квартете стала «Легия».
Ранее сообщалось, что «Наполи» одолел «Лестер» в Лиге Европы.