«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Московский «Спартак» сыграет в плей-офф футбольной Лиги Европы на стадии 1/8 финала.
«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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Благодаря победе над «Легией» в заключительном туре со счётом 1:0 подопечные Руя Витории набрали 10 очков и заняли первое место в группе C.

Красно-белые обошли занявший вторую строчку «Наполи» (10) по личным встречам. Напомним, что «Спартак» дважды переиграл неаполитанцев.

Таким образом, москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, в то время как «Наполи» начнёт плей-офф со стадии 1/16 финала.

Третье место в группе занял «Лестер» (8), который пробился в Лигу Европы, а последней в квартете стала «Легия».

Ранее сообщалось, что «Наполи» одолел «Лестер» в Лиге Европы.

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