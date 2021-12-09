Валуев о матче «Спартака»: битва всё равно будет не на жизнь, а на смерть

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Депутат Госдумы России Николай Валуев поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Легия».
Валуев о матче «Спартака»: битва всё равно будет не на жизнь, а на смерть
  • РИА Новости

«Сегодняшний матч будет принципиальным для «Спартака». Да, у красно-белых отсутствуют ключевые игроки, но вариантов у них нет — битва всё равно будет не на жизнь, а на смерть» — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Пепси Арена». Начало — в 20:45 мск.

«Спартак» занимает второе место в группе С, набрав семь очков. На первой позиции — «Лестер» (восемь очков). На третьем месте расположился «Наполи» с семью очками. «Легия» — четвёртая (шесть очков).

Ранее Лещенко заявил, что Захарян уступает легионерам, но он достойно стал лучшим молодым футболистом.

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