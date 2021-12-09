Лещенко: Захарян уступает легионерам, но он достойно стал лучшим молодым футболистом

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Народный артист России, известный болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу Арсена Захаряна в премии «Первая пятёрка».
Лещенко: Захарян уступает легионерам, но он достойно стал лучшим молодым футболистом
  • РИА Новости

«Может, Захарян уступает легионерам, но он достойно стал лучшим молодым футболистом. Захарян правильно воспримет награду и не будет фонтанировать», — цитирует Лещенко «Чемпионат».

Напомним, что Арсен Захарян стал лучшим молодым футболистом года в РПЛ. Второе место занял Гамид Агаларов. В пятёрку также вошли Константин Тюкавин, Наиль Умяров и Даниил Хлусевич.

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