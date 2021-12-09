Гаврилов надеется, что «Спартак» выйдет в еврокубковую весну

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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Легией».
Гаврилов надеется, что «Спартак» выйдет в еврокубковую весну
  • РИА Новости

«Отсутствие Соболева и Ларссона? Когда люди постоянно играют и являются футболистами основного состава, конечно, их отсутствие будет влиять на игру — кто их заменит? Верю ли я, что «Спартак» выйдет в евровесну? Надеюсь», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что тренерский штаб должен учесть ошибки, допущенные в первом матче.

Напомним, что встреча между командами пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Пепси Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее Газизов, комментируя победу Арсена Захаряна в «Первой пятёрке», заявил, что у «Динамо» фанатов больше.

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