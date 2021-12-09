Газизов о победе Захаряна в «Первой пятёрке»: у «Динамо» фанатов больше

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на итоги премии «Первая пятёрка».

«Это оценка болельщиков. Наверное, у «Динамо» фанатов больше. Мне было бы интересно посмотреть, как руководители проголосовали», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он добавил, что все призёры «Первой пятёрки» — достойные футболисты. Газизов пожелал им обходиться без травм.

Напомним, что Арсен Захарян стал лучшим молодым футболистом года в РПЛ. Второе место занял Гамид Агаларов. В пятёрку также вошли Константин Тюкавин, Наиль Умяров и Даниил Хлусевич.

Ранее отец Агаларова поздравил Захаряна с победой в премии «Первая пятёрка».