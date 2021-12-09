Отец Агаларова поздравил Захаряна с победой в премии «Первая пятёрка»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, поздравил полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна с победой в премии «Первая пятёрка».

«Я ещё не видел итоги «Первой пятёрки». Конечно, знал, что есть такая номинация. Поздравляю Захаряна с победой! Арсен хорошо себя проявил в 2021 году», — цитирует Агаларова-старшего «Чемпионат».

Он также отметил, что второе место его сына в голосовании — достойный результат.

Напомним, что Захарян стал лучшим молодым игроком 2021 года в Российской премьер-лиге. На второй позиции — Агаларов, третий — Константин Тюкавин («Динамо»).

Ранее Радченко заявил, что «Зенит» провёл свой лучший матч в этом розыгрыше ЛЧ.