Радченко: «Зенит» провёл свой лучший матч в этом розыгрыше ЛЧ

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (3:3).
Радченко: «Зенит» провёл свой лучший матч в этом розыгрыше ЛЧ
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Зенит» провёл очень хороший матч. Лига чемпионов — это самый важный европейский турнир, возможность проявить себя. В этом розыгрыше ЛЧ петербуржцы провели свой лучший матч», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, что встреча в Санкт-Петербурге между командами завершилась со счётом 3:3. Благодаря голу Магомеда Оздоева в компенсированное время «Зенит» вырвал ничью в матче.

Таким образом, клуб занял третье место в группе Н (пять очков) и вышел в Лигу Европы.

Ранее Карасёв был назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит».

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