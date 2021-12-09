Радченко: «Зенит» провёл свой лучший матч в этом розыгрыше ЛЧ
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«Зенит» провёл очень хороший матч. Лига чемпионов — это самый важный европейский турнир, возможность проявить себя. В этом розыгрыше ЛЧ петербуржцы провели свой лучший матч», — цитирует Радченко «Чемпионат».
Напомним, что встреча в Санкт-Петербурге между командами завершилась со счётом 3:3. Благодаря голу Магомеда Оздоева в компенсированное время «Зенит» вырвал ничью в матче.
Таким образом, клуб занял третье место в группе Н (пять очков) и вышел в Лигу Европы.
Ранее Карасёв был назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит».