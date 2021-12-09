Радченко: «Зенит» провёл свой лучший матч в этом розыгрыше ЛЧ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (3:3).

«Зенит» провёл очень хороший матч. Лига чемпионов — это самый важный европейский турнир, возможность проявить себя. В этом розыгрыше ЛЧ петербуржцы провели свой лучший матч», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, что встреча в Санкт-Петербурге между командами завершилась со счётом 3:3. Благодаря голу Магомеда Оздоева в компенсированное время «Зенит» вырвал ничью в матче.

Таким образом, клуб занял третье место в группе Н (пять очков) и вышел в Лигу Европы.

Ранее Карасёв был назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит».