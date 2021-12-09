Колосков считает, что будущее Витории в «Спартаке» не зависит от результата матча с «Легией»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах португальского специалиста Руя Витории остаться в роли главного тренера московского «Спартака» после матча Лиги Европы УЕФА с «Легией».

«Руй Витория — это очередной неудачный эксперимент «Спартака». Его судьба в клубе от матча с «Легией» уже никак не зависит. Конечно, каждая победа добавляет уверенности в том, что тренер останется в команде. Но я думаю, что руководство «Спартака» уже всё для себя решило. Сегодняшний матч никак ситуацию не изменит. Если его хотят убрать — уберут. Захотят оставить — оставят. В этом клубе нет никакой кадровой политики. Всё работает по принципу: где-то кто-то кому-то что-то сказал, кто-то услышал и принял соответствующее решение. Такая хаотичность и привела к отсутствию стабильности у команды», — цитирует Колоскова Sport24.

9 декабря «Спартак» сыграет с «Легией» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдёт в Варшаве, начало — в 20:45 мск.

Ранее Колосков поставил игру «Зенита» с «Челси» в пример «Спартаку».