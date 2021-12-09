Колосков поставил игру «Зенита» с «Челси» в пример «Спартаку»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы московского «Спартака» в матче Лиги Европы УЕФА с «Легией».

«Чтобы сегодня победить, «Спартак» должен сыграть так, как играл «Зенит» против «Челси». Очень компактно, коллективно, с качественным контролем мяча и обводками. Жду от них смелый, волевой, комбинационный футбол с акцентом на атаку. Если сумеют показать именно такую игру, то выиграют. У них очень опытные и качественные футболисты. «Спартак» способен решать наивысшие задачи на международных соревнованиях. В конце концов, «Легия» болтается на последнем месте в чемпионате Польши. Сегодня мы должны их обыграть», — цитирует Колоскова Sport24.

«Зенит» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Челси» со счётом 3:3.

Встреча между «Легией» и «Спартаком» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в матче с «Легией» «Спартак» впервые в сезоне сыграет в чёрной форме.