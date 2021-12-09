Черчесов назвал фаворита матча «Легия» — «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фаворита в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Легия» — «Спартак».
Черчесов назвал фаворита матча «Легия» — «Спартак»
  • globallookpress.com

«На бумаге, наверное, всё-таки «Спартак». В чемпионате России они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с «Наполи» выиграли, с «Лестером» в последней игре сыграли хорошо. Думаю, что «Спартак», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что матч пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Пепси Арена». Начало — в 20:45 мск.

В настоящий момент «Спартак» занимает второе место в группе С, набрав семь очков. «Легия» — четвёртая (шесть очков).

Ранее пресс-служба «Спартака» поздравила Тедеско с назначением в «Лейпциг».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить