Черчесов назвал фаворита матча «Легия» — «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фаворита в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Легия» — «Спартак».

«На бумаге, наверное, всё-таки «Спартак». В чемпионате России они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с «Наполи» выиграли, с «Лестером» в последней игре сыграли хорошо. Думаю, что «Спартак», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что матч пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Пепси Арена». Начало — в 20:45 мск.

В настоящий момент «Спартак» занимает второе место в группе С, набрав семь очков. «Легия» — четвёртая (шесть очков).

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