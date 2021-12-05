«Он умеет извлечь пользу из некомфортной ситуации»: почему Дзюба стал самым обсуждаемым футболистом РПЛ

Артём Дзюба после матча с «Ростовом» в 17-м туре РПЛ, который закончился ничьей, вновь оказался в центре внимания экспертов. Комментатор Геннадий Орлов заявил, что спортсмена пора сажать на скамейку запасных. Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ранее не оценил даже хет-трик форварда в ворота «Нижнего Новгорода». Почему нападающий «Зенита» стал самым обсуждаемым футболистом чемпионата России и как это может повлиять на игрока — в материале RT.

Хет-трик не в счёт

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в последние месяцы стал самым обсуждаемым футболистом российского чемпионата. Причём неважно, как он провёл матч: был лидером на поле или остался в тени, вышел с первых минут или оказался на скамейке запасных, оформил хет-трик или не реализовал пенальти.

Такое пристальное внимание к себе форвард заработал, отказавшись приехать в сборную России, которую возглавил Валерий Карпин. У главного тренера национальной команды и Дзюбы в прошлом был конфликт. И если наставник всё же пригласил Артёма, то нападающий не стал бороться с эмоциями во благо отечественного коллектива.

Как вспоминает бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, под руководством которого россиянин выступал два года, у Дзюбы всегда был сложный характер, но конфликтует он в первую очередь с теми, у кого нет чувства юмора.

«Иногда он мог сказать про футболиста: «Вы чего этого преступника ставите в состав? Он же играет за соперника!» Я вижу, что он почти прав. Но не в такой же форме говорить! На тренировках у него бывали конфликты, без этого никуда. Но всегда всё разрешалось мгновенно», — рассказал Непомнящий в эфире YouTube-канала «Сычёв подкаст» и Денис Казанский».

Однако в этот раз масштаб конфликта вышел за рамки клуба на уровень сборной. Теперь каждый шаг Дзюбы рассматривается через призму национальной команды, хотя даже сам Карпин закрыл для себя эту тему — как, впрочем, и дверь в национальную команду для Артёма.

Если случается не самая лучшая игра, 33-летнего форварда сразу же отправляют на пенсию. Так, например, сделал комментатор Геннадий Орлов после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом», в котором «Зенит» сыграл вничью — 2:2. По мнению эксперта, Дзюба уже не может быть лидером питерцев.

«Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях. Если «Динамо» обыграет «Уфу», отрыв «Зенита» сократится до двух очков. Какая интрига в следующем туре, какая афиша! Посмотрим. «Зениту» нужно будет показать всё, на что он способен. Только Дзюбу не надо выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает. А то питерцы теряют преимущество в скорости. Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю… Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артём тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Несмотря на то что Дзюба с десятью голами идёт вторым в гонке бомбардиров российского чемпионата вслед за Гамидом Агаларовым (13), многие уверены: форвард ничем не мог бы помочь сборной России в матче с Хорватией. Того же мнения придерживается и почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Хорошо отношусь к Артёму, но не могу сказать, что он лучший футболист страны. Трудно сказать, чем бы спортсмен смог помочь в матче с той же Хорватией», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

При этом забывается, что в этом сезоне Артём вошёл в историю отечественного футбола: Дзюба обошёл Олега Веретенникова по числу мячей в чемпионатах России. Чтобы забить 144 гола, ему потребовалось 375 матчей.

Форвард подвергается критике, даже если не раз отличился в игре. Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что в сборной Артём будет бесполезен после встречи 15-го тура РПЛ, в которой нападающий оформил хет-трик, а его клуб выиграл 5:1.

«Только с такими командами он может ставить рекорды. Дзюба — здоровый, но в Европе с ним быстро разберутся. За рубежом с «Зенитом» совершенно легко справляются. А здесь пацаны не знают, что с ним делать. Не могут занять правильную позицию. В сборной он забивать не будет. Надеется, что мы будем играть, как в 2018 году, на столба. Но сейчас у нас уже есть нападающие побыстрее», — сказал Пономарев.

Лучший футболист России за последние пять лет

Забывают эксперты, критикующие Дзюбу, и тот факт, что в сборную отбираются футболисты из РПЛ, а не из зарубежных чемпионатов. По словам полузащитника «Зенита» и сборной России Магомеда Оздоева, большинство российских игроков уступают в технике Артёму.

«Я к Дзюбе как к футболисту всегда относился хорошо, потому что с таким ростом, с такими данными — и так работать с мячом. Не знаю, с чего вообще пошло, что Дзюба — бревно. Я думаю, 90% футболистов в России не примут те мячи, которые обрабатывает Артём. Включите матч с «Локомотивом». Посмотрите на гол форварда левой ногой. В игре с «Арсеналом» виден интеллект. Как он разобрался с защитниками и вратарём! Если ты любишь футбол, ты начинаешь анализировать именно такие моменты, потому что не может игрок просто так забить больше всех в РПЛ, ну невозможно это», — сказал Оздоев в интервью YouTube-каналу Sports.ru.

Отмечает уникальность Артёма и Непомнящий, который ещё в «Томи» разглядел талант форварда.

«Он всегда умел продолжить игру. Для него неважно, где начинать атаку, может подстроиться под партнёров. Уже тогда Дзюба легко расставался с мячом, когда это нужно, а мог и зацепиться за него», — отметил тренер.

Наиболее объективными в данном случае выглядят комментарии иностранцев. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что равных Артёму в России нет и не стоит следить за его неудачами.

«Дзюба — лучший нападающий РПЛ за всю историю, равных ему по уровню нет сейчас. Это надо признать. Азмун даже не так хорош, как Артём. Вы видели, сколько он забил мячей в чемпионате? Вы будете в шоке. Не реализовал пенальти «Мальмё»? Я не могу ничего сказать по этому поводу. Ну не забил, что дальше? Роналду тоже не забивал. Считаю, «Зениту» в летнее трансферное окно надо купить молодых игроков для конкуренции Артёму», — заявил Петржела в интервью изданию «РБ-Спорт».

По мнению бывшего нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, Дзюба — пример для подражания для многих футболистов, в том числе для него.

«В последние лет пять Артём — совершенно точно лучший нападающий в России. Против него играть очень сложно. Я это знаю: разговаривал на данную тему со многими защитниками. Так что мне и правда есть чему научиться у него. Рад, что поиграл с Дзюбой в «Зените» и «Арсенале». В запас меня посадил всё-таки не Дзюба, а тренер. Всё, что Артём мог сделать, — перестать забивать», — заявил Джорджевич.

Справится ли Артём с давлением со стороны футбольной общественности? Ведь так пристально в РПЛ в этом сезоне не следят ни за кем. Есть ощущение, что это обязательное и необходимое условие его успеха. Он любит быть в центре внимания. Причём далеко не всегда важно, положительное оно или отрицательное. С его именем связан и любовный скандал с одной из ведущих нынешнего телеканала «Матч ТВ», и видео интимного характера, случайно выложенное в интернет. Часто он концентрирует внимание на себе сам. Например, на награждение «Зенита» золотыми медалями чемпионата России Артём надел костюм Дэдпула, который также был воспринят неоднозначно.

Как отмечает Непомнящий, из своей некомфортной ситуации футболист всегда умеет извлекать пользу.

«Артём — хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Я об этом не стесняюсь говорить. Но при этом он умный. Дзюба умеет извлечь пользу из некомфортной ситуации. Так было всегда. Сейчас он взрослый, абсолютно самостоятельный человек. Но все его поступки показывают, как он рос», — считает тренер.

Жаль лишь, что от этого в данном случает страдает сборная России по футболу, которой в марте играть с Польшей стыковой матч чемпионата мира — 2022.