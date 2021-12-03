Орлов: Дзюба тренируется не так, как надо было бы

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал форму нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).

«Ну и, конечно, Дзюба... Скорости нет! Ну он уже всё... Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, почему Дзюба растерял форму.

«Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю... Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артём тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат», — отметил Орлов.

Напомним, что матч между командами завершился со счётом 2:2. Дзюба не отметился в матче голевыми действиями.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков. «Ростов» — на 11-й позиции (18 очков).

Ранее Петржела заявил, что «Зенит» всё равно выиграет чемпионат России.