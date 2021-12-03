Петржела: «Зенит» всё равно выиграет чемпионат России

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что клуб выиграет чемпионат России в четвёртый раз подряд.

«Судейство не вижу смысла обсуждать. Каждый судит по-своему, и мы ничего с этим сделать не можем. Что касается игры, ничего страшного, «Зенит» просто потерял два очка. Питерцы всё равно возьмут РПЛ, другие клубы тут ничего не сделают. «Зенит» просто спокойно пойдёт дальше после этой ничьей, и в чемпионате всё будет без проблем», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» между «Зенитом» и «Ростовом» в рамках 17-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:2.

В составе гостей забитыми мячами отметились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. За «Зенит» дубль оформил Клаудиньо.

Ранее Мостовой заявил, что пенальти в ворота «Ростова» был спорным.