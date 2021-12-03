Мостовой: пенальти в ворота «Ростова» был спорным

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил пенальти в ворота «Ростова» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:2).

«Пенальти в ворота «Ростова» был спорным. Я бы сказал, что это больше нет, чем да. После неудачного удара мяч попал в грудь, а от груди коснулся пальцев. Человек лежал, а не играл рукой. Для меня это не пенальти», — цитирует Мостового Euro-Football.ru.

Он добавил, что судья по-своему трактует этот момент.

Напомним, что матч между командами завершился со счётом 2:2. «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков. «Ростов» — на 11-й позиции (18 очков).

Ранее Кафанов заявил, что в матче с «Зенитом» был очень тяжёлый второй тайм.