Мостовой: пенальти в ворота «Ростова» был спорным
- РИА Новости
«Пенальти в ворота «Ростова» был спорным. Я бы сказал, что это больше нет, чем да. После неудачного удара мяч попал в грудь, а от груди коснулся пальцев. Человек лежал, а не играл рукой. Для меня это не пенальти», — цитирует Мостового Euro-Football.ru.
Он добавил, что судья по-своему трактует этот момент.
Напомним, что матч между командами завершился со счётом 2:2. «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков. «Ростов» — на 11-й позиции (18 очков).
Ранее Кафанов заявил, что в матче с «Зенитом» был очень тяжёлый второй тайм.