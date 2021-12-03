Кафанов: в матче с «Зенитом» был очень тяжёлый второй тайм

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал результат матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:2).

«Первый тайм был лучше, скажем так, больше было опасных атак, которые мы создали у ворот «Зенита». Во втором тайме у нас это не получалось. Очень тяжёлый второй тайм», — сказал Кафанов.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков. «Ростов» — на 11-й позиции (18 очков).

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