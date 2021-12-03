Семак: людей ставят в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить на футбол

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовое задержание болельщиков ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (0:2).

«Нельзя обобщать то, что произошло после матча с ЦСКА. Людей ставят в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить на футбол и поддерживать свои клубы. Футбол — для болельщиков и для фанатов. Все вопросы можно решать другим способом. На матче с ЦСКА были только фаеры. И то, что произошло, — это странно», — сказал Семак.

Напомним, что фанаты ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу в концовке матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). После матча полиция заблокировала фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». К стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции.

Ранее Семак прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом».