Семак: людей ставят в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить на футбол

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовое задержание болельщиков ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (0:2).
Семак: людей ставят в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить на футбол
  • РИА Новости

«Нельзя обобщать то, что произошло после матча с ЦСКА. Людей ставят в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить на футбол и поддерживать свои клубы. Футбол — для болельщиков и для фанатов. Все вопросы можно решать другим способом. На матче с ЦСКА были только фаеры. И то, что произошло, — это странно», — сказал Семак.

Напомним, что фанаты ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу в концовке матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). После матча полиция заблокировала фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». К стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции.

Ранее Семак прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить