Семак прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).
Семак прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом»
  • Reuters

«Плохо начали игру — первые 20 минут. Не хватало остроты, агрессивности, скорости. Допустили грубые ошибки в обороне. В конце был опасный момент у наших ворот», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Он также добавил, что команда создала достаточно моментов для победы во встрече.

«Такие матчи надо проводить более интенсивно. Соперник старался сбивать темп. И по такой игре было добавлено очень мало», — отметил Семак.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков. «Ростов» — на 11-й позиции (18 очков).

Ранее Осипенко был признан лучшим игроком матча 17-го тура РПЛ «Зенит — «Ростов».

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