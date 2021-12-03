Семак прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом»
- Reuters
«Плохо начали игру — первые 20 минут. Не хватало остроты, агрессивности, скорости. Допустили грубые ошибки в обороне. В конце был опасный момент у наших ворот», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.
Он также добавил, что команда создала достаточно моментов для победы во встрече.
«Такие матчи надо проводить более интенсивно. Соперник старался сбивать темп. И по такой игре было добавлено очень мало», — отметил Семак.
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.
Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков. «Ростов» — на 11-й позиции (18 очков).
Ранее Осипенко был признан лучшим игроком матча 17-го тура РПЛ «Зенит — «Ростов».