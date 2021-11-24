Семак: незабитый пенальти не повлиял на результат матча с «Мальмё»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1).

«Незабитый пенальти не повлиял на результат. Но игра была нервная, рваная. В первом тайме нужно было играть выше и смелее. Подсознательно где-то ответственность давила. По самоотдаче претензий нет», — заявил в эфире «Матч ТВ» Семак.

По словам тренера, «Зенит» не смог показать искромётный футбол, поскольку Лига чемпионов по уровню гораздо выше РПЛ. В ЛЧ необходимо уметь работать под давлением, быстро перемещаться по полю.

«Весь красивый футбол в Англии, Испании и Италии», — добавил он.

«Зенит» вырвал ничью в концовке матча. Мячи забили Сорен Риекс (28-я минута) и Ярослав Ракицкий (90-я, пенальти).

Артём Дзюба (52-я минута) не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. Чуть позже форвард «Зенита» (61-я минута) всё же отметился голом. Но главный арбитр матча Андрис Трейманис из Латвии отменил взятие ворот после просмотра VAR, поскольку Дзюба находился в офсайде.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Алексея Миранчука сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче ЛЧ.