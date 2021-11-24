«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче ЛЧ

«Аталанта» и «Янг Бойз» не смогли выявить победителя матча пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Мячи забили Дуван Сапата (10-я минута), Теозон-Жордан Сибачо (39-я), Хосе Паломино (51-я), Венсан Сьерро (80-я), Сильван Хефти (84-я), Луис Мурьель (88-я минута).

Игра группы F, которая проходила на поле стадиона «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне, завершилась со счётом 3:3.

Главный судья матча Даниэль Зиберт из Германии показал пять жёлтых карточек.

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» (шесть очков) занимает третье место в группе. «Янг Бойз» (четыре очка) — на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что голы Роналду и Санчо принесли МЮ победу над «Вильярреалом» в ЛЧ.