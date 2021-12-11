Валуев: не желаю «Динамо» сместить «Зенит» с первого места

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» в столице.

«Я, как болельщик «Зенита», не желаю «Динамо» сместить нас с первой строчки», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» (37 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (35) идёт на второй строчке. В случае победы столичный клуб переместится на первую позицию.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдёт на поле «Центрального стадиона Динамо имени Льва Яшина» 12 декабря. Начало встречи 14:00 мск.

Ранее Сергей Семак заявил, что участие Вендела и Азмуна в матче с «Динамо» находится под вопросом.