Валуев: не желаю «Динамо» сместить «Зенит» с первого места

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Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» в столице.
Валуев: не желаю «Динамо» сместить «Зенит» с первого места
  • РИА Новости

«Я, как болельщик «Зенита», не желаю «Динамо» сместить нас с первой строчки», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» (37 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (35) идёт на второй строчке. В случае победы столичный клуб переместится на первую позицию.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдёт на поле «Центрального стадиона Динамо имени Льва Яшина» 12 декабря. Начало встречи 14:00 мск.

Ранее Сергей Семак заявил, что участие Вендела и Азмуна в матче с «Динамо» находится под вопросом.

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