От переноса до закрытия трибун: что известно о ситуации с матчем между ЦСКА и «Арсеналом» в 18-м туре РПЛ

Проведение матча ЦСКА и «Арсенала» в 18-м туре РПЛ под вопросом. Ранее СМИ писали о переносе встречи на весну. В ЦСКА заявили, что возможный перенос матча из-за неблагоприятных погодных условий действительно обсуждался, однако решение будет принято непосредственно перед игрой, которая должна состояться 11 декабря на «ВЭБ Арене». При этом точно известно, что болельщиков на трибуны не допустят.

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Арсеналом», который должен состояться 11 декабря, неожиданно оказался под угрозой срыва. Встрече пятой и 11-й команд турнирной таблицы предшествовал целый ряд неоднозначных событий, из-за чего до последнего остаётся неясным, пройдёт ли игра по плану или нет.

Первые слухи о том, что команды не проведут свой матч на «ВЭБ Арене» в назначенную дату, появились ещё в начале недели. Как сообщил «Чемпионат», ЦСКА долго не открывал аккредитацию для журналистов, как это обычно происходит перед каждой домашней игрой армейцев, и в итоге доступ на игру так и не был предоставлен. Также было отменено включение «Матч ТВ» со стадиона, а трансляция матча не вошла в сетку программ на 11 декабря.

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Кроме того, издание сообщило, что об отмене матча уже объявили игрокам ЦСКА.

СМИ называли в качестве причины отмены встречи и переноса её на следующий год неблагоприятные погодные условия — в субботу в столичном регионе ожидается продолжение морозов, которые длятся с середины недели.

Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха падает ниже –15 °C, то матч проходит только в случае согласия обеих команд. Для точного определения температуры проводятся контрольные замеры на стадионе за три, два и один час до стартового свистка. Окончательное решение о судьбе встречи принимается главным судьёй.

Однако в случае ЦСКА и «Арсенала» стороны не стали дожидаться необходимого времени, чтобы удостовериться в том, что прогнозы метеорологов оказались правдивыми. По данным «Матч+», игра была перенесена с согласия президента РПЛ Ашота Хачатурянца, выраженного в письме на имя генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

Одновременно с этим «Спорт-Экспресс» сообщил о другой причине вероятной отмены матча. Издание утверждает, что она связана со скандалом, произошедшим в предыдущей домашней игре ЦСКА с «Зенитом», когда более 400 фанатов были задержаны полицией, а многие болельщики оказались запертыми на трибунах. По итогам этого инцидента в МВД заявили, что «ВЭБ Арена» не соответствовала требованиям проведения спортивных соревнований из-за отсутствия видеосъёмки на территории стадиона.

Затем в СМИ стала просачиваться информация о том, что команды всё-таки сыграют. 18-й тур должен стать последним в 2021 году, и футболисты уже успели получить разрешение уехать в отпуск, однако их экстренно попросили вернуться в расположение своих клубов. По данным Sport24, «Арсенал» выехал в Москву, несмотря на то что тренировка в пятницу уже была отменена, а игроки ЦСКА собрались в гостинице.

В конце концов информация о переносе матча на другой срок не подтвердилась. ЦСКА выступил с заявлением о том, что судьба встречи, назначенной на 16:30 мск, будет решена в день её проведения. Также пресс-служба добавила, что болельщики на стадион не будут допущены.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд. Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА — «Арсенал» пройдёт без зрителей. Приносим извинения нашим болельщикам за сложившуюся ситуацию», — заявил клуб.

Прежде об отсутствии болельщиков на трибунах речь не шла. Из-за происшествия в матче с «Зенитом» ЦСКА был наказан закрытием только одной трибуны на ближайшую игру, которой должна была стать встреча с «Арсеналом».

Стоит отметить, что в ближайшие выходные в Москве также состоятся матчи «Динамо» с «Зенитом» и «Локомотива» с «Уфой», но об их переносе из-за погоды речь не идёт. Впрочем, обе игры должны пройти в воскресенье, когда ожидается повышение температуры до приемлемого уровня.