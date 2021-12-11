От переноса до закрытия трибун: что известно о ситуации с матчем между ЦСКА и «Арсеналом» в 18-м туре РПЛ
Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Арсеналом», который должен состояться 11 декабря, неожиданно оказался под угрозой срыва. Встрече пятой и 11-й команд турнирной таблицы предшествовал целый ряд неоднозначных событий, из-за чего до последнего остаётся неясным, пройдёт ли игра по плану или нет.
Первые слухи о том, что команды не проведут свой матч на «ВЭБ Арене» в назначенную дату, появились ещё в начале недели. Как сообщил «Чемпионат», ЦСКА долго не открывал аккредитацию для журналистов, как это обычно происходит перед каждой домашней игрой армейцев, и в итоге доступ на игру так и не был предоставлен. Также было отменено включение «Матч ТВ» со стадиона, а трансляция матча не вошла в сетку программ на 11 декабря.
Кроме того, издание сообщило, что об отмене матча уже объявили игрокам ЦСКА.
СМИ называли в качестве причины отмены встречи и переноса её на следующий год неблагоприятные погодные условия — в субботу в столичном регионе ожидается продолжение морозов, которые длятся с середины недели.
Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха падает ниже –15 °C, то матч проходит только в случае согласия обеих команд. Для точного определения температуры проводятся контрольные замеры на стадионе за три, два и один час до стартового свистка. Окончательное решение о судьбе встречи принимается главным судьёй.
Однако в случае ЦСКА и «Арсенала» стороны не стали дожидаться необходимого времени, чтобы удостовериться в том, что прогнозы метеорологов оказались правдивыми. По данным «Матч+», игра была перенесена с согласия президента РПЛ Ашота Хачатурянца, выраженного в письме на имя генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.
Одновременно с этим «Спорт-Экспресс» сообщил о другой причине вероятной отмены матча. Издание утверждает, что она связана со скандалом, произошедшим в предыдущей домашней игре ЦСКА с «Зенитом», когда более 400 фанатов были задержаны полицией, а многие болельщики оказались запертыми на трибунах. По итогам этого инцидента в МВД заявили, что «ВЭБ Арена» не соответствовала требованиям проведения спортивных соревнований из-за отсутствия видеосъёмки на территории стадиона.
Затем в СМИ стала просачиваться информация о том, что команды всё-таки сыграют. 18-й тур должен стать последним в 2021 году, и футболисты уже успели получить разрешение уехать в отпуск, однако их экстренно попросили вернуться в расположение своих клубов. По данным Sport24, «Арсенал» выехал в Москву, несмотря на то что тренировка в пятницу уже была отменена, а игроки ЦСКА собрались в гостинице.
В конце концов информация о переносе матча на другой срок не подтвердилась. ЦСКА выступил с заявлением о том, что судьба встречи, назначенной на 16:30 мск, будет решена в день её проведения. Также пресс-служба добавила, что болельщики на стадион не будут допущены.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд. Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА — «Арсенал» пройдёт без зрителей. Приносим извинения нашим болельщикам за сложившуюся ситуацию», — заявил клуб.
Прежде об отсутствии болельщиков на трибунах речь не шла. Из-за происшествия в матче с «Зенитом» ЦСКА был наказан закрытием только одной трибуны на ближайшую игру, которой должна была стать встреча с «Арсеналом».
Стоит отметить, что в ближайшие выходные в Москве также состоятся матчи «Динамо» с «Зенитом» и «Локомотива» с «Уфой», но об их переносе из-за погоды речь не идёт. Впрочем, обе игры должны пройти в воскресенье, когда ожидается повышение температуры до приемлемого уровня.
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